Il ciclista del Team Rifugiati Ahmad Badreddin Wais ha affermato che tutto il duro lavoro nel suo "lungo viaggio" verso Tokyo è stato ripagato dalla partecipazione alla gara di ciclismo dei Giochi Olimpici. Il siriano è stato il più lento dei 38 classificati nella cronometro maschile, ma il risultato non è riuscito a togliergli il sorriso dal volto.

È stato un percorso lungo e difficile quello per raggiungere il mio sogno, ma dicono che se lavori duro per realizzarlo alla fine lo ottieni, ed è per questo che sono qui, ha detto a Eurosport.

"Ovviamente è stato difficile, la temperatura era molto calda ad essere onesti, ma sono davvero orgoglioso di essere qui". Il ciclista ha rappresentato la Siria ai Campionati mondiali juniores su strada, ma è stato costretto a lasciare il paese nel 2013 a causa dell'aggravarsi della guerra civile. Lui e la sua famiglia sono stati in grado di stabilirsi a Losanna, in Svizzera, e le pittoresche montagne che gli hanno fornito l'ambiente perfetto per affinare le sue abilità ciclistiche. Però, il trauma della guerra che stava ancora travolgendo il paese ha avuto un impatto emotivo su Wais, che ha deciso di prendersi una pausa di tre anni dalle gare.

Ha fatto il suo ritorno nel 2017 ai Campionati del mondo in Norvegia e ha continuato a gareggiare ogni anno. Gli è stata assegnata una borsa di studio per atleti rifugiati dal Comitato Olimpico Internazionale, e questo gli ha permesso di partecipare all'evento più importante di questo sport.

"All'Olimpiade ci sono solo le migliori squadre del mondo, quindi è qualcosa di speciale di cui essere orgoglioso. Sono davvero felice di essere qui, specialmente con la squadra del Team Rifugiati. Rappresento 84 milioni di persone in tutto il mondo, mi rende molto felice", ha detto aggiungendo che la sua famiglia lo stava guardando.

"La maggior parte di loro sono ad Aleppo e in Turchia, stanno guardando e sono sicuro che sono felici di vedermi all'Olimpiade. È un sogno venire da questo paese ed essere all'Olimpiade, specialmente in una cronometro".

