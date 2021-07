Filippo Ganna a caccia di gloria. Nel 2020 ha vinto Contrariamente a Europei o Mondiali, in questa kermesse olimpica la cronometro è posizionata dopo la prova in linea del 24 luglio. Il 28 si svolgeranno entrambe le crono, con il nostroa caccia di gloria. Nel 2020 ha vinto la prova iridata di Imola e, da allora, ha conquistato la vittoria in altre 7 cronometro sulle 11 disputate, fino ai campionati nazionali di giugno ( vinti da Sobrero ). Un percorso molto avvincente e duro, perché la crono sarà lunga 44,2 km, molto più delle crono viste in queste stagione a Giro e Tour. Van Aert, vincitore dell'ultima crono al Tour , l'ex campione del mondo Rohan Dennis, Roglic, Cavagna e tanti altri. Sarà una crono combattuta fino all'ultimo metro.

Il percorso della prova olimpica

Il "Fuji Speedway” sarà cruciale anche per la cronometro, perché ospiterà partenza e arrivo della prova contro il tempo maschile e femminile. I 22,1 km del circuito saranno il teatro per la crono delle donne, mentre gli uomini dovranno ripetere due volte la lunghezza del circuito per un totale di 44,2 km di gara, con un dislivello di 846 metri. Cronometro tutt'altro che facile e aperta agli specialisti. Questo perché sarà un sali e scendi continuo, che avvantaggerà più gli scalatori cronomen” ai cronomen puri”. Si parte in discesa, ma dopo circa 4 km c'è la prima salitella, andando a 455 metri sopra il livello del mare. È un dentello più che un vero e proprio GPM, che troveremo però arrivati a 10,3 km dalla partenza, con un cima che arriva a 676 metri, il picco più alto di questa prova. Poi discesa e nuova risalita, a sfiorare i 600 metri. Ricordiamo che il dislivello sarà una delle variabili fondamentali di questa prova. Il tutto da ripetere due volte. Arrivo in leggera salita, saremo a 591 metri di altitudine.

Salite:

-Al km 4 (455 metri di altitudine);

-Al km 10,3 (676 metri di altitudine);

-Al km 17,5 (590 metri di altitudine);

-Al km 26 (455 metri di altitudine);

-Al km 32,4 (590 metri di altitudine);

-Al km 39,6 (455 metri di altitudine);

Ganna immenso! Fora, riparte e vince a Milano: rivivi la crono

Programmazione tv

La prova a cronometro di Tokyo sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player nella notte del 28 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Ganna molla il trono delle crono: è 3° dietro a van Aert e Küng

I favoriti

Filippo Ganna che non ha vinto tutte le crono della stagione, ma ha risposto sempre presente ai grandi appuntamenti. Il corridore verbanese ha infatti vinto entrambe le crono del Giro d'Italia, superando Francesco Moser (4). Ganna avrà però pane per i suoi denti, visto che uno degli avversari sarà il suo compagno di squadra Rohan Dennis. L'australiano, due volte campione del mondo, non ha fatto il Tour proprio per preparare questo appuntamento e raramente sbaglia quando affronta questo tipo di avvicinamento. Poi, ovviamente, citiamo Wout van Aert, altro grande cronoman, che ha appena vinto l'ultima crono del Tour de France. È il campione del mondo in carica e non possiamo fare altro che metterlo in testa alla lista dei favoriti. Parliamo diche non ha vinto tutte le crono della stagione, ma ha risposto sempre presente ai grandi appuntamenti. Il corridore verbanese ha infatti vinto entrambe le crono del Giro d'Italia, superando così il record di successi consecutivi nelle prove contro il tempo al Giro che apparteneva a(4). Ganna avrà però pane per i suoi denti, visto che uno degli avversari sarà il suo compagno di squadra. L'australiano, due volte campione del mondo, non ha fatto il Tour proprio per preparare questo appuntamento e raramente sbaglia quando affronta questo tipo di avvicinamento. Poi, ovviamente, citiamo, altro grande cronoman, che ha appena vinto l'ultima crono del Tour de France.

Van Aert da paura! Pogacar non rischia, il belga domina: rivivi l'arrivo

Sarà però una cronometro molto vallonata, adatta a corridori che riescono a spingere lunghi rapporti anche con strade in pendenza. Ecco perché figurano nella lista dei favoriti corridori come Roglic, Dumoulin, Geraint Thomas e lo stesso Evenepoel che, nel 2020, fu l'unico capace di battere Ganna a crono.

Tra i 'papabili' anche corridori come Almeida, McNulty oppure Asgreen che all'ultima crono del Tour si è piazzato 2° alle spalle di van Aert. Citiamo anche specialisti come Küng, Nelson Oliveira e Cavagna che non vogliono sprecare l'occasione di conquistare una medaglia olimpica.

Ganna, Dennis, van Aert *****

Roglic, Evenepoel, Cavagna, Küng ****

Dumoulin, João Almeida, Asgreen, McNulty, Geraint Thomas ***

Foss, Vlasov, Lutsenko, Nelson Oliveira **

Kwiatkowski, Bettiol, Uran, Ion Izagirre *

Dennis torna a vincere una crono dopo 2 anni: Almeida nuovo leader

Approfondimenti e dichiarazioni

Filippo Ganna, il re delle crono: "Non sento la pressione"

Informazioni utili

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su strada

