Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Prova su strada | Uomini 03:50-11:18 Live

L'albo d'oro recente

2016 - Greg Van Avermaet (Belgio)

2012 - Aleksandr Vinokourov (Kazakhstan)

2008 - Samuel Sanchez (Spagna)

2004 - Paolo Bettini (Italia)

2000 - Jan Ullrich (Germania)

1996 - Pascal Richard (Svizzera)

1992 - Fabio Casartelli (Italia)

Tokyo 2020 Il ciclismo su strada a Tokyo 2020: gare, percorso e calendario 10/03/2020 A 15:04

Van Avermaet lavora

Greg Van Avermaet è l'ultimo campione olimpico in questa gara, ma oggi ha compiti di gregario nel suo Belgio. E infatti si mette in testa al gruppo, a provare a tenere un'andatura regolare.

Situazione interlocutoria

La fuga ha già preso otto minuti di margine. Il gruppo procede con calma, nessuno degli attaccanti spaventa i grandi favoriti. Certo, con le squadre così ridotte come numero non si può concedere troppo spazio a nessuno. E occhio al caldo, un fattore da non sottovalutare. 212 km al traguardo.

I fuggitivi

Sono questi gli otto attaccanti: Juraj Sagan (Slovacchia), Nicholas Dlamini (Sudafrica), Polychronis Tzortzakis (Grecia), Elchin Asadov (Azerbaijan), Ruidong Wang (Cina), Eduard Michael Grosu (Romania), Orluis Aular (Venezuela), Michael Kukrle (Repubblica Ceca).

Si parte! Subito degli scatti

Dopo un lungo tratto di trasferimento la corsa parte ufficialmente! Subito numerosi attacchi. C'è anche Juraj Sagan, a breve vi daremo la composizione dei gruppetto dei battistrada.

L'Italia

In virtù del ranking, l'Italia può portare il massimo contingente possibile alle Olimpiadi di Tokyo: cinque. I convocati di Davide Cassani sono questi: Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol e Gianni Moscon. Non una vera punta, ma una squadra che può colpire con ognuno dei suoi componenti.

I favoriti

Le squadre da battere sono Belgio e Slovenia, che vantano due corridori usciti alla grandissima dall'ultimo Tour de France: Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Ma la concorrenza è ovviamente altissima. Col vincitore dell'ultima Grande Boucle c'è anche Primoz Roglic ad esempio, con Van Aert c'è Remco Evenepoel. E poi David Gaudu (Francia), Alexey Lutsenko (Kazakhstan), Maximilian Schachmann (Germania), l'eterno Alejandro Valverde (Spagna), Michael Woods (Canada), i fratelli Yates (Gran Bretagna), Aleksandr Vlasov (Russia), Michal Kwiatkowski (Polonia). Per citarne alcuni.

Il percorso

Una prova molto dura, dunque: 238 km e 4865 metri di dislivello. Queste le salite in programma: al km 80,5 Doushi Road (1121 metri): salita di 4,3 km al 6,1%; all km 96,5 Kagosaka Pass (1111 metri): salita di 2,2 km al 4,7%; al km 139,2 Fuji Sanroku (1451 metri): salita di 14,5 km al 6%; al km 201 Mikuni Pass (1171 metri): salita di 6,8 km al 10,1%; al km 212,7 Kagosaka Pass (1111 metri): salita di 2,2 km al 4,7%.

Ciclismo subito protagonista! C'è la prova in linea maschile

Buongiorno amici mattinieri di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della prova in linea maschile di ciclismo su strada a Tokyo 2020! Primo giorno ufficiale di gare e subito un appuntamento da non perdere per gli amanti delle due ruote. Si corre sul selettivo percorso intorno al Monte Fuji.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su strada

Tokyo 2020 Geschke (Germania) positivo: salta la gara olimpica. La Spagna ci sarà 11 ORE FA