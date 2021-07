Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Prova su strada | Donne 05:50-10:38 Live

Atlete a metà strada

Mossana Debesay (Eritrea) e Selam Amha Gerefiel (Etiopia) si trovano già da diversi chilometri tra le battistrada e il gruppo. Più facile che vengao riprese da dietro.

Qualcosa si muove

Quattro minuti e mezzo per le battistrada e nel gruppo si comincia ad accelerare. È la Germania a mettersi in testa, una delle squadre che può vantare quattro elementi.

Gruppo tranquillo

Tutto tace nel gruppo, nessuna squadra si sta prendendo la responsabilità di condurre l'inseguimento. Ricordiamo che ieri la fuga aveva guadagnato sul gruppo oltre venti minuti. Qui siamo nell'ordine dei tre minuti.

Cinque all'attacco

Anna Kiesenhofer (Austria), Carla Oberholzer (Sudafrica), Vera Looser (Namibia), Anna Plichta (Polonia) e Omer Shapira (Israele) sono riuscite ad evadere dal gruppo e hanno già un minuto e mezzo sul gruppo. Altre atlete si trovano nel mezzo, vediamo se riusciranno a rientrare.

Si parte!

Comincia ufficialmente la gara! E come ieri ci sono subito i primi scatti.

L'albo d'oro recente

2016 - A. VAN DER BREGGEN (Olanda)

2012 - M. VOS (Olanda)

2008 - N. COOKE (Gran Bretagna)

2004 - S. CARRIGAN (Australia)

2000 - L. VAN MOORSEL (Olanda)

Poche partenti

Sono solo 67 le atlete al via. Anche oggi fa molto caldo, con la temperatura che si aggira intorno ai 33 gradi.

Le favorite

L'Olanda è il Paese guida di questa gara, tanto per cambiare. La favorita numero 1 è Anna Van Der Breggen, ma la squadra oranje schiera altri due mostri sacri come Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos, oltre a Demi Vollering. L'Italia proverà ad opporsi a questo strapotere con Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Soraya Paladin e Marta Bastianelli. In corsa per le medaglie, tra le altre, anche l'australiana Grace Brown, la britannica Lizzie Deignan, la tedesca Lisa Brennauer, la belga Lotte Kopecky, la polacca Katarzyna Niewiadoma.

Il percorso

La prova in linea femminile misura 137 km e presenta 2692 metri di dislivello. Si parte dal Musashinonomori Park, in periferia di Tokyo, e nella prima parte non ci sono particolari insidie. Dopo 40 km iniziano le difficoltà altimetriche, con l'ascesa di Doushi Road. Dopo la discesa e un tratto di falsopiano c'è la salita di Kagosaka Pass. Poi ancora strada all'ingiù verso il Circuito Fuji, dove le atlete devono percorrere un giro e mezzo. Oltre alle salite ufficiali, le insidie sono nascoste nei numerosi strappi sparsi lungo il percorso.

Ciclismo su strada - prova in linea donne

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta della prova in linea femminile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo! Ieri ha vinto Richard Carapaz , chi conquisterà l'oro tra le donne?

