Giornata di allenamenti per l’Italia di ciclismo, che sta provando il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sul tracciato del Fuji andrà in scena la prova in linea dei Giochi, in programma sabato 24 luglio. Si tratta di un circuito estremamente impegnativo, con 5000 metri di dislivello che metteranno a durissima prova tutti gli atleti. La nostra Nazionale spera di essere protagonista con un quintetto di spessore, sulla carta in grado di esprimersi a ottimi livelli.

Esci fuori dal punto duro, dici è finita la salita e invece no, sempre 10-12%. Fresco? No, assolutamente. Non gira aria, anche andando su piano è come se fai la sauna. In un bagno turco? Sì, come in un bagno turco“. Il CT Davide Cassani si affiderà a Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Vincenzo Nibali . Proprio lo Squalo ha rilasciato una breve dichiarazioni nel video di giornata pubblicato dalla Federciclismo. Il siciliano, che cercherà di battagliare per la conquista di una medaglia dopo la caduta di Rio 2016, ha commentato la durezza del percorso e soprattutto le proibitive condizioni meteo: ““.

Il caldo sarà dunque un fattore determinante durante i 235 km di una corsa che si preannuncia decisamente logorante e che potrebbe anche scompigliare tutte le carte in tavola. L’Italia ha tante soluzioni a disposizione e il capitano non è stato ancora designato, almeno pubblicamente.

