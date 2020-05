Tom Dumoulin: "Al prossimo Tour de France inizieremo con tre leader, non vedo l'ora"

Dal nostro partner OAsport.it

Al sito Spazio Ciclismo, ha parlato Tom Dumoulin, alfiere della Jumbo-Visma, che ha spiegato la tattica che la squadra adotterà al Tour de France 2020. Il ciclista dei Paesi Bassi, inoltre, ha descritto la differenza tra la sua squadra attuale e la Sunweb, il suo team precedente.

Alla Sunweb ero il leader assoluto della squadra in molte corse. L’intero team lavorava per me. Ora alla Jumbo-Visma, e certamente al prossimo Tour de France, se la corsa si terrà, inizieremo con tre leader. È una cosa che mi piace molto, e non vedo l’ora. Alla Sunweb era davvero difficile reggere la pressione di un intero team che lavorava soltanto per me. Quindi mi piace molto la nuova situazione, ho l’opportunità di mettermi alla prova.

Play Icon

Ciclismo Giro Classic: Pello Bilbao fa sua l'ultima tappa di montagna del Giro 2019, Landa ko allo sprint DA 3 ORE

Poi Dumoulin ha spiegato la tattica da adottare al Tour de France 2020: “Se sarò abbastanza bravo, la squadra correrà per me. Ma se non lo sarò, dovrò lavorare per altri. E questo è un accordo che abbiamo fatto insieme, e che supporto pienamente. Il nostro obiettivo principale è vincere il Tour de France che è anche la mia speranza. Questo è ciò per cui ci presenteremo in Francia“.

Play Icon WATCH Giro Classic: l'arrivo a Milano di Dumoulin, il Giro 2017 è suo grazie alla crono finale 00:00:24

Play Icon

Ciclismo Chad Haga confessa: "Gli ulimi km della crono sono andato senza frenare, volevo solo vincere" DA 3 ORE

Play Icon