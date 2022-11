Ritorna anche questo Natale, per la 11° volta consecutiva, l’asta benefica “Regala un sogno” che accompagnerà, gli amanti del ciclismo e non solo, con oggetti prestigiosi provenienti dai campioni e campionesse del pedale. Testimonial di quest’anno è Vincenzo Nibali, portabandiera del ciclismo italiano nel mondo, che ha chiuso proprio qualche settimana fa la sua carriera professionistica, ricca di successi prestigiosi tra cui spiccano le vittorie al Giro d’Italia (in 2 edizioni della corsa rosa), al Tour de France e alla Vuelta di Spagna. Vincenzo ha donato parecchi cimeli all’asta, tra cui uno speciale dorsale di gara.

si svolge online sul sito www.regalaunsogno.org fino al 19-20-21 Dicembre 2022 (come lo scorso anno ci saranno 3 sezioni che si concluderanno in giorni diversi). Ci sarà però una novità, con 2 giornate EXTRA che faranno un’asta a parte, vista la grande particolarità dei cimeli raccolti. L’evento, promosso dal meccanico azzurro Enrico Pengo,(come lo scorso anno ci saranno 3 sezioni che si concluderanno in giorni diversi). Ci sarà però una novità, con 2 giornate EXTRA che faranno un’asta a parte, vista la grande particolarità dei cimeli raccolti.

In particolare il 18 Dicembre scadrà l’asta per una maglia rosa originale di Marco Pantani, firmata da Marco e donata all’Asta da un addetto ai lavori. Il 24 Dicembre, giorno della vigilia, ci sarà spazio per alcuni articoli introvabili, firmati da Vincenzo Nibali e Peter Sagan.

A “Regala un Sogno 2022” hanno aderito campioni e campionesse del ciclismo su strada, pista, ciclocross, mtb e gravel . Tra gli oggetti spiccano i nomi di campioni del presente e del passato come Vincenzo Nibali, Matteo Trentin, Miguel Indurain, Jai Hindley, Arnaud Demare, Elia Viviani, Alejandro Valverde, Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Gianni Vermeersch , Remco Evenepoel, Peter Sagan, Filippo Ganna, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, il campione italiano strada Filippo Zana, il campione del mondo mtb Simone Avondetto, il tricolore marathon Fabian Rabensteiner e quello gravel Samuele Zoccarato.

Tra le donne troviamo le azzurre Elena Cecchini, Letizia Borghesi, Alice Maria Arzuffi, Francesca Baroni, Lucia Bramati, Silvia Persico, Giada Specia ed Eva Lechner. Altre maglie e altri cimeli stanno arrivando, il sito www.regalaunsogno.org sarà aggiornato giornalmente fino all’ultima settimana d’asta.

Importante anche il supporto dei teams e delle aziende che supportano l’asta con del materiale limited edition: ringraziamo Astoria, Scicon, Gaerne, Specialized, Northwave, FSA, MB Wear, Prologo, Fondazione Michele Scarponi, PPR Sport Events, Elite, Campagnolo, Castelli, Sportful.

Per chi non vuole tentare l’asta online ma preferisce borracce, maglie vintage o altro è attiva la sezione Dona subito , dove fare l’offerta e portarsi a casa subito il premio.

L’asta supporta da anni l’attività dell’associazione “Proviamo Insieme per l’Handicap” di Camisano Vicentino (Vi). L’ associazione coinvolge circa un centinaio di volontari con lo scopo di aiutare portatori di handicap psichici e fisici, residenti nel Comune di Camisano Vicentino e nei paesi limitrofi, e le loro famiglie. Una parte del ricavato sarà devoluto anche quest’anno alla Fondazione Michele Scarponi, intitolata al grande campione marchigiano scomparso il 22 aprile del 2017. La Fondazione si batte per la sicurezza di chi pedala sulle nostre strade ed è stata voluta fortemente dalla Famiglia di Michele.

