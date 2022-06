Tanta paura ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male nel rush finale alla terza tappa della Vuelta a Colombia dove, proprio nell'ultimo tratto, si è scatenato un fortissimo temporale. La pioggia battente ha obbligato i corridori ad affrontare un vero e proprio fiume d'acqua con il vincitore Luis Carlos Chia che ha perso completamente il controllo della bici andando contro i giornalisti a bordo strada. L'impatto è stato impressionante vista la forte velocità (circa 70 km/h) a cui andava Chia e che, incredibilmente, ha centrato proprio sua moglie che si trovava lì per raccontare la corsa in quanto giornalista.

Ad

I due sono stati immediatamente soccorsi: la donna che ha riportato contusioni e un leggero trauma cranico anche se la paura è arrivata negli attimi immediati post incidente. Le immagini mostrano come la ragazza abbia perso i sensi e sia rimasta immobile per diversi secondi. Con il passare del tempo, però, tutto si è risolto per il meglio e i due attualmente stanno bene con Luis Carlos Chia che ha già fatto sapere che sarà della partita nella quarta tappa.

Ronde van Limburg De Lie di un altro pianeta, Consonni 2°: rivivi la volata 35 MINUTI FA

Girmay: "È incredibile, spero sia la svolta per il ciclismo africano"

Ciclismo Bertizzolo e Cecchini si arrendono a Copponi: rivivi la volata UN' ORA FA