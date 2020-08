Ancora problemi alla schiena per Egan Bernal che non è così certo di poter partecipare alla prossima edizione del Tour de France per difendere la maglia gialla conquistata nel 2019. Intanto la Ineos ha richiamato il vincitore del Giro 2019, Richard Carapaz, come possibile sostituto.

Nessuna buona notizia in casa Team Ineos, al momento, per il discorso Egan Bernal. Il colombiano aveva abbandonato il Giro del Delfinato alla penultima tappa, a causa di un problema di schiena, ma il vincitore del Tour 2019 non ha ancora recuperato dopo qualche giorno di riposo. Il classe '97 non ha ancora ripreso ad allenarsi e il Tour, che partirà da Nizza, avrà il suo start il prossimo 29 agosto, non così lontano nel tempo.

Considerando le condizioni non stellari di Geraint Thomas e Chris Froome, il Team Ineos si è cautelato richiamando, o meglio preconvocando, Richard Carapaz che avrebbe dovuto essere il capitano del team britannico al Giro d'Italia. L'ecuadoriano, a sua volta, ha saluto l'ultima edizione del Giro dell'Emilia, ufficialmente per un problema al polpaccio. Tutto vero o è stato un modo per richiamarlo e mandarlo in ritiro con la squadra che la Ineos porterà al Tour?

