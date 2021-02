ASO ha annunciato le wild card per il Tour de France 2021 . Gli organizzatori hanno comunicato la loro decisione subito dopo che l’ Unione Ciclistica Internazionale aveva ufficializzato la possibilità di invitare quatto squadre, ovvero una in più rispetto a quanto originariamente previsto.

Oltre alla Alpecin-Fenix , che usufruisce del diritto in virtù del primo posto nella classifica Professional 2020, alla Grande Boucle sono state invitate tre compagini Professional francesi. Gli organizzatori sono stati estremamente patriottici e hanno assegnato le wild-card alla Arkéa-Samsic (la squadra di Nairo Quintana), la B&B Hotels p/b KTM, la Total Direct Energie . Le altre partecipazioni sono naturalmente i 19 sodalizi del World Tour. Nelle prossime ore si attende la decisione di RCS Sport per il Giro d’Italia.

Con l’aggiunta di una squadra, a Brest, città di partenza del tour de France ci saranno 184 corridori al via.

"Non avremmo chiesto una deroga per avere più ciclisti, perché ci siamo sempre battuti per avere meno corridori alla partenza. La sicurezza resta sempre la nostra preoccupazione prioritaria"