Cavalli è attualmente sotto supervisione medica ma non aver accusato altri problemi fisici. La stessa cremonese ha affidato a Instagram i suoi pensieri: “Speravo in un epilogo di Tour de France diverso, ma è andata com’è andata. Ci vediamo l’anno prossimo”. Marta Cavalli ha dovuto lasciare il Tour de France dopo essere stata colpita dall’australiana Nicole Frain, che stava arrivando a tutta velocità dalle retrovie nel tentativo di rientrare nel gruppo.La stessa cremonese ha affidato a Instagram i suoi pensieri:

Ad

Anche Frain, portacolori della Parkhotel Valkenburg, ha affidato ai social i suoi pensieri, raccontando il suo punto di vista dell’accaduto: “Stavamo lavorando duro per rientrare in gruppo e non ero a conoscenza del fatto che ci fossero atlete sulla strada per via di un’altra caduta. La mia compagna si è spostata sulla sinistra, ma io non ho avuto la possibilità di fare lo stesso. Ho fatto del mio meglio per evitare di colpire Cavalli, ma non avevo spazio in cui andare. Naturalmente, mai sarebbe stata mia intenzione farlo e mi dispiace per le ragazze coinvolte”.

Tour de France Femmes Reims-Épernay: percorso, favoriti, orari (si parte alle 13.00) e dove vederla 7 ORE FA

Cavalli abbattuta! Ferma per una caduta, viene centrata da un'altra atleta

Tour de France Femmes Tappa 3: Reims-Épernay, il percorso in 3D 8 ORE FA