Ciclismo

Ciclismo, Tour Femmes 2022 - Che cadutaccia! Majerus e Castrique a terra sul pavé

TOUR FEMMES - CADUTACCIA IN GRUPPO!!! Castrique a terra con la Majerus. Brutta botta per la Castrique che resta a terra. Abbiamo già il primo abbandono in questo Tour de France Femmes. Se ne va la ciclista della Cofidis che ha preso davvero una brutta botta sul pavé.

00:01:20, un' ora fa