Ciclismo

Ciclismo, Tour Femmes 2022 - Lorena Wiebes inizia con il botto: tappa e maglia a Parigi. Gli highlights

TOUR FEMMES - I treni non sono riusciti a gestire al meglio il finale ed è stato uno sprint particolare, lanciato da lontano: alla fine sfida tutta neerlandese con Lorena Wiebes (DSM) che è riuscita ad imporsi davanti alla connazionale Marianne Vos (Jumbo-Visma). Terza piazza per Lotte Kopecky (Team SD Worx), quarta per un’eccellente Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra).

00:03:14, 25 minuti fa