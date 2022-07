Ciclismo

Ciclismo, Tour Femmes 2022 - Lorena Wiebes sorpassa Marianne Vos e prende la prima maglia gialla: rivivi la volata

TOUR FEMMES - Era la favoritissima e ha vinto dominando. Apertura in grande stile per il Tour de France femmes 2022: prima tappa sul percorso cittadino di Parigi, quello che tra poco vedrà la passerella degli uomini. Volata doveva essere, volata è stata e a vincere la neerlandese Lorena Wiebes, al successo numero sedici in stagione.

00:01:52, un' ora fa