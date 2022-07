Ciclismo

Ciclismo, Tour Femmes 2022 - Predictor: Chi vince la prima tappa? Duello tra Elisa Balsamo e Lorena Wiebes

TOUR FEMMES - Sono due le favorite principali per la volata sugli Champs-Élysées. 5 stelline a Lorena Wiebes che è stata la più vincente in questo 2022, con ben 14 successi per la neerlandese (più una classifica generale). Elisa Balsamo invece, dopo due successi al Giro donne, vuole ripetersi anche al Tour.

00:02:01, un' ora fa