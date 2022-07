Sta per partire l'ultima settimana del Tour de France , che si concluderà il prossimo 24 luglio con la classica passerella sugli Champs-Élysées, ma a giorni comincerà il Tour de France femminile. La prima edizione. Partirà proprio il 24 luglio dagli Champs-Élysées nel primo pomeriggio (prima della tappa degli uomini). Laha ufficializzato la sua squadra per la il Grande Giro francese, con 5 ragazze tutte al servizio diche punterà alla maglia gialla dopo aver centrato il 4° posto nella classifica generale del Giro d'Italia donne.

-Elisa Longo Borghini;

-Elisa Balsamo;

-Audrey Cordon-Ragot;

-Leah Thomas;

-Shirin van Anrooij;

-Ellen van Dijk;

Con Elisa Longo Borghini ci sarà anche la campionessa del mondo Elisa Balsamo, oltre a Leah Thomas, la campionessa nazionale francese Cordon-Ragot, la van Anrooij e la van Dijk, reduce dal successo nella classifica generale del Giro del Belgio.

