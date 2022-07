Giornata da dimenticare per. Una delle favorite per la vittoria finale, è subito costretta ad abbandonare il Tour de France Femmes dopo neanche due tappe. La ciclista dellasi è ritirata senza neanche finire la frazione di Provins, vinta dalla Vos , dopo il violentissimo impatto subito a 25 km dal traguardo, quando è sfrecciata a tutta velocità lache l'ha presa in pieno da dietro. La Cavalli era stata rallentata da una caduta davanti a sé, dovendo mettere piede a terra in attesa di ripartire, ma da dietro è arrivata la campionessa nazionale australiana che l'ha stesa a terra violentemente. La Cavalli ha provato a ripartire ma, arrivata agli ultimi km, ha deciso di risalire in ammiraglia.