Prima storica tappa del Tour de France Femmes 2022, con arrivo 'scenografico' sugli Champs-Élysées che ospiterà - in serata - anche la volata di fine Tour de France , al maschile. Finale per velocisti con Wiebes, Vos, Balsamo, Norsgaard e Kopecky a sfidarsi per la prima maglia gialla. A trionfare è Lorena Wiebes che si conferma la più vincente del 2022, con la 16esima affermazione in questa stagione.