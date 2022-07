Ciclismo

Tour de France Femmes 2022 - Marianne Vos ha riscritto la storia, le mancava solo la maglia gialla: eccola sul podio

TOUR DE FRANCE FEMMES - 241 vittorie in carriera nel ciclismo su strada (non parliamo del cross) e Marianne Vos, a 35 anni, indossa la sua prima maglia gialla al Tour de France. Subito uno squillo da parte della neerlandese dopo il 2° posto sugli Champs-Élysées (109esimo 2° posto in carriera per lei).

00:01:00, 41 minuti fa