Ciclismo

Tour de France femmes 2022 - Pogacar sulla fidanzata: "Sono orgoglioso che Urska sia al Tour"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Tadej Pogacar ha appena chiuso le sue fatiche al Tour con un secondo posto, ma è rimasto in Francia per accompagnare la fidanzata Urska Zigart nella prima, storica edizione femminile della corsa. Sentiamo le sue parole prima del via della seconda tappa.

00:01:33, 33 minuti fa