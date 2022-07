Uomini o donne, si resta nel segno della. La squadra neerlandese che ha vinto quasi tutto al Tour de France maschile, tre classifiche , cinque successi di tappa con tre corridori diversi (van Aert, Vingegaard, Laporte) , ecc ecc, trova anche la vittoria nella 2a tappa del Tour femminile. E non avevamo nessun dubbio, considerando che la Jumbo Visma conta nelle proprie fila una ciclista come, arrivata alla vittoria n° 241 in carriera su strada. Fantastico il suo attacco a 18,9 km dall'arrivo, dopo il traguardo volante. Lasi era rialzata dopo aver sprintato, assolutamente ignara che qualcuna potesse partire. È li c'era la Vos, ma soprattutto lae lache hanno in mente grandi obiettivi per la classifica generale. A completare il sestetto anchee la. Insieme se ne sono andate, cercando di guadagnare il più possibile sulla Vollering, sulla Uttrup Ludwig, la van Vleuten, Mavi García e la Wiebes. Ce l'hanno fatta guadagnando secondi e non minuti, ma su una corsa a tappe di 8 giorni, quei secondi potrebbero pesare sul discorso classifica. Per l'Italia tanta buona volontà, non è arrivata la vittoria di tappa - la Persico ha chiuso 2a dietro la Vos - ma la Longo Borghini si è costruita un'opportunità per sognare in grande. La notizia triste, però, è l'uscita di scena di. Caduta a 25 km dal traguardo, ha provato a ripartire, ma ha dovuto alzare bandiera bianca non potendo dare continuità al 2° posto nella generale del Giro.