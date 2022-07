Ciclismo

Tour de France Femmes - Delcourt (ds FDJ): "Marta Cavalli ha avuto un trauma cranico e l'abbiamo fermata"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Il direttore sportivo della FDJ Suez Futuroscope spiega il perché Marta Cavalli non abbia finito la corsa, nonostante l'italiana avesse ripreso la bici dopo la brutta caduta a 25 km dal traguardo. "Il ciclismo è una parte importante della nostra vita, ma non la parte più importante" e con questo mantra Delcourt ha annunciato che la Cavalli andrà in ospedale per accertamenti

