Ciclismo

Tour de France Femmes - Dove va la Elisa Longo Borghini? Finisce sull'erba, ma è bravissima a mantenere l'equilibrio

TOUR DE FRANCE FEMMES - Da lì a poco ci sarebbe stata una serie interminabile in gruppo ma, in queste condizioni, Elisa Longo Borghini non soffre mai. L'ex campionessa nazionale italiana finisce sull'erba, ma tiene il totale controllo della bici e, anzi, lancia una prima fiammata per guadagnare in classifica.

00:00:28, 24 minuti fa