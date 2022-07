Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini sono partite Marianne Vos che invece le ha inseguite, utilizzandole come trampolino di lancio per la doppietta tappa+maglia. Poco male, la Longo Borghini ha guadagnato su tutte le altre ragazze Avrebbero voluto vincere la tappa, poi conquistata Marianne Vos , e avrebbero voluto guadagnare di più in classifica. Si può fare sempre di più, ma quanto fatto in giornata dalla coppia della Trek Segafredo è stato fantastico.sono partite all'attacco dopo il traguardo volante , una volta entrate nel circuito finale di Provins. Una mossa che ha sorpreso quasi tutte, nonche invece le ha inseguite, utilizzandole come trampolino di lancio per la doppietta tappa+maglia. Poco male, la Longo Borghini ha guadagnato su tutte le altre ragazze della classifica generale . Un buon modo di anticipare le grandi salite che ci saranno nel week end.

L'attacco? L'avevamo studiato prima

Ad

Avevamo pianificato questa mattina, nel briefing, che ci potesse essere questa sezione di vento laterale dopo lo sprint al traguardo intermedio. Avremmo dovuto cogliere l’occasione per avvantaggiarci rispetto alle velociste e alle altre della classifica generale. E l’abbiamo fatto. Elisa Balsamo è stata grandiosa, tirava come se non ci fosse un domani per me. Ha dimostrato di essere molto più che una velocista

Tour de France Femmes Incidente Marta Cavalli, il DS: “Non ho parole, immagini difficili” 4 ORE FA

Longo Borghini: "Grazie alla Balsamo per l'azione, chapeau alla Vos"

Marianne Vos molto forte su questi finali

Chapeau a Marianne, era davvero forte. In questo tipo di finale, Marianne è sempre molto, molto forte. Cosa avrei dovuto fare? Ho cercato di partire presto per mantenere la velocità, così da non sprecare il nostro lavoro. Alla fine bisogna osare

Vos, tappa e maglia! Volata mostruosa, Persico 2ª, rivivi l'arrivo

Dobbiamo provare a guadagnare prima delle salite

Posso andare del mio passo sulle salite, ma forse non posso seguire le scalatrici pure, quindi ho bisogno di guadagnare tempo da qualche parte. Non mi sento mai a mio agio quando le salite sono dure, quindi ho dovuto provare qualcosa. Come squadra, abbiamo lavorato bene. Possiamo essere felici. Le nostre tattiche erano chiare e devi solo provare qualcosa e divertirti

Dove va la Longo Borghini? Finisce sull'erba, ma è bravissima a mantenere l'equilibrio

Tour de France Femmes Impatto violentissimo per la Cavalli: trauma cranico ma niente fratture 8 ORE FA