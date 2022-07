Ciclismo

Tour de France Femmes - Henderson: "Il nostro unico obiettivo era di tenere la Vos là davanti"

TOUR DE FRANCE FEMMES - La ciclista della Jumbo Visma svela quelle che erano le strategie del team neerlandese al mattino. Marianne Vos ha vinto la tappa e conquistato la maglia, ma le sue compagne hanno sempre provato a tenerle in testa per non rischiare di perdere occasioni.

00:00:38, 12 minuti fa