La seconda frazione del Tour de France Femmes è stata riconosciuta da tutti come una tappa folle in cui ci sono state decisamente tante cadute. Si dice sia normale, soprattutto nella prima parte del Tour, ma quello che abbiamo visto da Meaux a Provins, è stato indescrivibile.

Chi ci ha rimesso, più di tutte, è stata ahinoi Marta Cavalli della FDJ Suez Futuroscope. Ai -25km una caduta nella pancia del gruppo, Marta cade ma sembra essere una normale situazione di corsa fino all’arrivo della campionessa australiana Nicole Frain, reduce da un’altra caduta pochi km che stava spingendo a tutta.

Ad

Tour de France Femmes Numero di Longo Borghini e Balsamo, gialla alla Vos: gli highlights UN' ORA FA

Marta Cavalli ha lasciato il Tour de France Femmes e in una storia su Instagram ha rassicurato i tifosi: “Il mio Tour de France è già finito. Sto bene, stiamo solo facendo gli ultimi accertamenti".

Nicole Frain ha raggiunto il traguardo e ha spiegato la dinamica dell’incidente a CyclingTips: “Stavo tornando sul gruppo ad alta velocità. Penso di essere arrivata veramente forte e poi c’è stato l’incidente proprio mentre tornavo sotto. Ho spinto ancora più velocemente perché pensavo di passare la caduta, poi ho visto il replay…”

Dopo il traguardo ha parlato anche il DS della FDJ Suez Futuroscope, Stephen Delcourt. “Sono immagini difficili da guardare. Posso solo immaginare come la famiglia di Marta abbia visto quelle immagini che credo siano rimaste a lungo in TV. Nicole Frain? Non penso che abbia visto Marta. Lei arrivava a quasi 50 km/h, Marta era praticamente ferma e poi boom. Non ho parole, con quelle immagini è davvero difficile”

Il DS della FDJ Suez Futuroscope si concentra poi sulle condizioni di Marta Cavalli: “Magari avremmo perso una pedina per il Tour, ma ci interessano di più le condizioni di Marta. Lei voleva concludere la tappa ma la squadra le ha detto di no. Non si gioca con la vita di un ciclista. Il ciclismo è solo una parte della loro vita e non è la priorità. Attendiamo gli esami adesso, per lei vogliamo solo il meglio”

Numero di Longo Borghini e Balsamo, gialla alla Vos: gli highlights

Tour de France Femmes Tour 360: tappa folle, vince Vos ma Cavalli saluta il Tour 4 ORE FA