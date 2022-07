Ciclismo

Tour de France Femmes - Longo Borghini: "Ho sognato la maglia gialla? No, l'obiettivo è di stare nella top 10"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Elisa Longo Borghini si toglie un po' di pressione per quanto riguarda il discorso la classifica generale. Prendere la maglia gialla? Dice di no la ciclista della Trek Segafredo, almeno non l'ha sognata, perché l'obiettivo è quello di conquistare una top 10.

00:01:25, un' ora fa