Vingegaard, è partito il Tour donne. La prima tappa ha vissuto un po' lo stesso percorso, con 12 giri del circuito cittadino. Tanta Italia, con Elisa Balsamo che sognava di vestire anche la maglia gialla dopo aver già indossato la maglia rosa al Giro. La campionessa del mondo, però, non è riuscita ad essere della partita per la vittoria finale, col duello tra Marianne Vos e Lorena Wiebes, che ha visto il successo della ciclista della DSM. La più vincente di questo 2022, con 15 successi prima del Tour, confermando il trend con la vittoria sugli Champs-Élysées. La neerlandese si prende anche la prima maglia gialla, mentre la connazionale si accontenta del 108esimo secondo posto in carriera. Poi la Kopecky davanti ad una bravissima Rachele Barbieri. 7A la Balsamo e poi c'è Vittoria Guazzini a chiudere la top 10. In attesa dell'ultima tappa al maschile , con la classica volata sugli Champs-Élysées, prima del podio finale che celebrerà il trionfo di, è partito il Tour donne. La prima tappa ha vissuto un po' lo stesso percorso, con 12 giri del circuito cittadino. Tanta Italia, conche sognava di vestire anche la maglia gialla dopo aver già indossato la maglia rosa al Giro. La campionessa del mondo, però, non è riuscita ad essere della partita per la vittoria finale, col duello tra, che ha visto il successo della ciclista della. La più vincente di questo 2022, con 15 successi prima del Tour, confermando il trend con la vittoria sugli Champs-Élysées. La neerlandese si prende anche la prima maglia gialla, mentre la connazionale si accontenta del. Poi ladavanti ad una bravissima. 7A lae poi c'èa chiudere la top 10.

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Lorena Wiebes 1h54'00'' 2. Marianne Vos st 3. Lotte Kopecky st 4. Rachele Barbieri st 5. Emma Norsgaard st 6. Maike van der Duin st 7. Elisa Balsamo st 8. Simone Boilard st 9. Tamara Dronova-Balabolina st 10. Vittoria Guazzini st

Tour de France Femmes La classifica generale: Wiebes è la prima maglia gialla, Balsamo 7a 13 MINUTI FA

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE FEMMES? Annemiek van Vleuten Elisa Longo Borghini Marta Cavalli Demi Vollering Katarzyna Niewiadoma Ashleigh Moolman-Pasio Cecilie Uttrup Ludwig Kristen Faulkner Mavi García

Tante azioni per il traguardo volante: Balsamo disinteressata

Scatti a ripetizione nei primi 20 km, ma le squadre non lasciano tanto spazio ai tentativi di fuga. A muovere il gruppo ci sono la DSM e la Jumbo Visma, le squadre di Lorena Wiebes e di Marianne Vos che sono interessate anche al primo traguardo volante di giornata. Il primo sprint lo vince la Vos davanti alla Wiebes e la Manly, la Balsamo non si muove, non prendendo neanche un punto in ottica maglia verde.

Il primo traguardo volante è di Marianne Vos. Battuta Lorena Wiebes

Dopo il primo traguardo volante partono all'attacco Allin (Arkéa) e Christie (Human Powered Health), ma la SD Worx chiude anche su questa azione, con la Kopecky che vince il secondo sprint intermedio. Prima del GPM, partono invece Markus (Parkhotel Valkenburg), Ysland (Uno-X) e Lach (Ceratizit-WNT) e la Markus riesce a prendersi i 2 punti della 'salita' prima dell'arrivo del gruppo: la neerlandese sarà quindi la prima maglia a pois del Tour.

Kopecky vince il secondo sprint intermedio! Confalonieri al terzo posto

GPM sugli Champs-Élysées? Si, lo vince Markus ed esulta

La Wiebes brucia la Vos in volata

Fuggitive riprese e nuovo tentativo con la Verhulst che ci prova da lontano: la francese fa davvero paura al gruppo, tanto che si devono mettere a tirare tutte le squadre delle velociste già a molti km dall'arrivo. La Verhulst viene comunque ripresa ai 2,3 km e, da quel momento, cominciano le manovre per organizzare la volata. Elisa Balsamo resta un po' scoperta e decide di prendere la ruota della Vos. Parte la volata proprio con Marianne Vos decisa, ma dalla sinistra spunta Lorena Wiebes che le brucia tutte e conquista il primo sprint di questo Tour de France femmes. La Vos si accontenta del 2° posto davanti alla Kopecky e a Rachele Barbieri. Solo 7a Elisa Balsamo, 10a Vittoria Guazzini.

Che cadutaccia! Majerus e Castrique a terra sul pavé

Rivivi la 1a tappa del Tour de Femmes On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de France Femmes | 1a tappa 02:59:52 Replica

Tour de France Van Aert può vincere il Tour in futuro? Serve una trasformazione ma... 5 ORE FA