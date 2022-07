Wiebes punta al bis e a tenere la maglia gialla, cerca invece riscatto Elisa Balsamo. Occhio sempre alla Vos, alla Kopecky e alla Manly. Dopo la volata sugli Champs-Élysées , che ha aperto questa prima edizione del Tour de France Femmes, anche la seconda frazione sorride alle velociste. Anche se non mancheranno le insidie. Dal vento in aperta campagna, che potrà creare dei ventagli, al finale che tende un po' all'insù creando una situazione di volata completamente diversa da quella vissuta a Parigi. Lapunta al bis e a tenere la maglia gialla, cerca invece riscatto. Occhio sempre alla Vos, alla Kopecky e alla Manly.

Dove vedere il Tour de France Femmes in diretta tv e live streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Si parte in salita con un paio di dentelli e con un GPM, comunque di 4a categoria, dopo 16,9 km. Si scalerà la Côtes de Tigeaux che ha una pendenza media del 4,7%. Poi sarà tutta piatta fino all'ingresso nel circuito finale di 19,7 km. Occhio però al vento. Confronto all'abitato di Parigi, qui saremo in aperta campagna e il pericolo di ventagli è dietro l'angolo. Una volta entrati nel circuito di Provins sarà comunque dura. Il finale si presta a qualche colpo di mano ma, se le squadre saranno brave a tenere compatto il gruppo, ci sarà volata. Volata, anche se tendente all'insù.

Tutte le salite

-Al km 16,9 Côtes de Tigeaux (4a categoria): 1,5 km al 4,7%, con picco all'8,9%;

Le favorite

Sarà uno sprint all'insù e, tendenzialmente, avremo le stesse favorite della tappa n° 1. Lorena Wiebes vuole confermarsi la numero 1 del mondo, ma occhio ovviamente a Marianne Vos che cerca immediato riscatto dopo il 2° posto sugli Champs-Élysées. Per questo genere di finali, inoltre, una delle candidate per la vittoria è sicuramente l'australiana Manly.

Un filo dietro Elisa Balsamo che non ha cominciato benissimo il suo Tour ma, la campionessa del mondo, darà sicuramente battaglia, non volendo mancare nessuna occasione. Considerando anche che sono ancora tutte vicine in classifica, una vittoria con abbuono potrebbe anche significare maglia gialla. Poi c'è la Barbieri, la Bastianelli, la Guazzini. Siamo messi bene a livello di italiane, non a caso ne avevamo tre in top 10 sugli Champs-Élysées.

Altre favorite per la vittoria di tappa sono Lotte Kopecky, ma con l'arrivo all'insù occhio che non voglia provare la sparata la Vollering. E poi c'è la Norsgaard che può vantare nel suo treno una come la van Vleuten.

Vos, Wiebes, Manly *****

Balsamo, Kopecky, Barbieri ****

Vollering, Norsgaard, Guazzini, Bastianelli ***

Confalonieri, Cant, Verhulst, van der Duin, Frain, Persico **

Brennauer, Sanguinetti, van Vleuten, Longo Borghini, van Anrooij, Lippert, Grace Brown, Cromwell *

Info utili

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.35;

-Lunghezza: 136,4;

-Dislivello: 894 metri;

-GPM: 1;

