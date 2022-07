Ciclismo

Tour de France Femmes - Numero di Elisa Longo Borghini e Elisa Balsamo, gialla alla Marianne Vos: gli highlights

TOUR DE FRANCE FEMMES - Doveva essere una tappa per velociste, ma è successo di tutto in questa frazione con arrivo a Provins. A 25 km, purtroppo, Marta Cavalli finisce per terra 'investita' dalla campionessa australiana e finisce così la sua corsa. Dentro gli ultimi 20 km, ecco che partono all'attacco Longo Borghini e Balsamo. Sono in 6, c'è anche la Vos che vince la volata sulla Persico.

00:02:42, un' ora fa