Prima della tappa maschile che chiuderà il Tour de France, sugli Champs-Élysées sfileranno le donne per il Grand Départ del Tour de France femminile con una tappa di 81,7 km. Non ci sarà la partenza dalla "provincia", ma direttamente dalla Tour Eiffel con l'ingresso immediato nel circuito cittadino di 6,8 km da ripetersi 12 volte. Subito un'occasione per Elisa Balsamo per conquistare la prima maglia gialla di questo Tour.

Dove seguire il Tour de France Femmes in diretta tv e live streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE FEMMES? Annemiek van Vleuten Elisa Longo Borghini Marta Cavalli Demi Vollering Katarzyna Niewiadoma Ashleigh Moolman-Pasio Cecilie Uttrup Ludwig Kristen Faulkner Mavi García

Il percorso

Si parte con lo stesso percorso dell'ultima tappa maschile. Ci sono solo due differenze: la partenza è posta proprio all'inizio del circuito, dalla Tour Eiffel, e saranno percorsi ben 12 giri da 6,8 km. All'interno del circuito ci saranno due traguardi volanti che comporranno la prima classifica a punti: primo sprint dopo 34,8 km, il secondo dopo 55,2 km. Avremo anche la prima maglia a pois, con un GPM dopo 62,4 km prima del 10° passaggio sulla linea del traguardo. Il GPM di Charles de Gaulle, ma è un 4° categoria assolutamente semplice. 800 metri all'1,8% che non metterà fatica nelle gambe delle ragazze pronte per la prima volata di questo Tour.

Tutte le salite

-Al km 62,4 Charles de Gaulle (4a categoria): 0,8 km all'1,8%, con picco al 3,2%;

Le favorite

Sono tre le favorite principali per la volata sugli Champs-Élysées. 5 stelline a Lorena Wiebes che è stata la più vincente in questo 2022, con ben 14 successi per la neerlandese (più una classifica generale). Marianne Vos, però, non vuole farsi sfuggire l'occasione di entrare ancor di più nella storia, conquistando la prima tappa del Tour de France Femmes. Stesso discorso lo fa la campionessa del mondo Elisa Balsamo che, dopo due successi al Giro donne, vuole ripetersi anche al Tour.

Un filo sotto Grace Brown, occhio alla Labous, ma assolutamente da non dimenticare Lotte Kopecky. Meno esplosiva delle velociste pure, ma con il pavé nel finale, la ciclista belga si butterà nella mischia alla ricerca della vittoria.

Ci sono anche Barbieri, Bastianelli, Confalonieri e altre azzurre che proveranno a mettersi in mostra già a partire dalla prima volata. Ma occhio a chi ambisce alla maglia. Demi Vollering, una delle favorite al titolo, non disdegna gli sprint, anzi.

Balsamo, Vos, Wiebes *****

Kopecky, Grace Brown, Labous ****

Vollering, Norsgaard, Barbieri, Kool ***

Bastianelli, Confalonieri, Manly, Wollaston **

Brennauer, Persico, Alzini, Lach, Gutierez, Markus, van 't Geloof, Georgi, Sanguinetti *

Info utili

-Orario di partenza: 13.40;

-Orario d'arrivo: tra le 15.27 e le 15.37;

-Lunghezza: 81,6 km;

-Dislivello: 357 metri;

-GPM: 1;

-Giri del circuito: 12 giri da 6,8 km ciascuno;

