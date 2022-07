Épernay, con 4 GPM, altre salite non classificate e la bellezza di 1418 metri di dislivello nel giro di 133 corridori. Ora tocca anche le donne di classifica muoversi visto l'intenso finale, senza dimenticare già che hanno Dopo le fatiche della tappa di Provins , in cui è uscita di scena - purtroppo - della nostra Marta Cavalli , si riparte con una frazione molto ostica e di difficile interpretazione. C'è la frazione di, con 4 GPM, altre salite non classificate e la bellezza dinel giro di 133 corridori. Ora tocca anche le donne di classifica muoversi visto l'intenso finale, senza dimenticare già che hanno guadagnato Elisa Longo Borghini e la Niewiadoma nel corso delle prime tappe.

Premium Ciclismo Tour de France Femmes | 3a tappa 14:00-17:00

Ad

Dove seguire la tappa in Diretta tv e live streaming

Tour de France Femmes Longo Borghini: "Avevamo studiato questo attacco nella riunione, Balsamo grandiosa" 2 ORE FA

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Se le due tappe precedenti sono state dure, che dire di quella con arrivo a Épernay che ricorda un po' la tappa di Longwy all'ultimo Tour, che tra l'altro non è lontano da queste parti. Per i primi 70 km, però, la tappa è abbastanza tranquilla a parte la Côte di Trépail dopo 21,6 km (4a categoria alla pendenza del 5%). Poi si comincia a fare sul serio con il passaggio sulla Côte de Vertus e sulla Côte du Mesnil-sur-Oger. Una volta scollinati, dopo altri due dentelli, si entra nel circuito di Épernay a 24,2 km dal traguardo. O meglio, ci sarà un primo passaggio sulla linea del traguardo che anticipa lo sprint intermedio dopo 112,6 km. Poi la Côte de Mutigny ma, soprattutto, il Mont Bernon a 3,9 km dall'arrivo. Questo macchierà sicuramente, anche perché - su questa cima - ci sono in palio secondi di abbuono che aumenterà la bagarre. Anche l'arrivo di Épernay è all'insù, con una rampetta di 500 metri all'8%.

Tutte le salite

-Al km 21,6 Côte de Trépail (4a categoria): 1 km al 5%; con picco al 10%;

-Al km 79,8 Côte de Vertus (4a categoria): 0,7 km al 7%, con picco all'11,3%;

-Al km 88,1 Côte du Mesnil sur Oger (4a categoria): 1,6 km al 6,7%, con picco all'8,3%;

-Al km 117,8 Côte de Mutigny (3a categoria): 0,9 km al 12,2%, con picco al 14,7%;

-Al km 129,7 Mont Bernon (no GPM): 1 km al 4,6%;

-Al km 133,6 Épernay (no GPM): 0,5 km all'8%;

La Wiebes si rialza, la Balsamo parte con Longo Borghini e Vos: l'azione decisiva

Le favorite

Con l'arrivo in salita ad Épernay, anche se brevissima, è un muro in pratica, vedremo finalmente le donne di classifica. Primo duello tra Demi Vollering e Annemiek van Vleuten, anche se è una tappa che può sorridere ancora una volta a Marianne Vos che, una volta che ha cominciato a vincere, non vuole più uscire di scena.

Vos, tappa e maglia! Volata mostruosa, Persico 2ª, rivivi l'arrivo

Un gradino sotto Elisa Longo Borghini ma, in realtà, anche per lei è una tappa che si sposa alle sue caratteristiche. Ha detto che deve provare a guadagnare il più possibile in vista delle grandi salite e, quindi, quale modo migliore delle salite di Bernon e Épernay per provarci?

In caso di arrivo a gruppo compatto, può giocarsi le sue chance Silvia Persico, così come Lotte Kopecky. Si butteranno nella mischia anche Manly, Labou, Bastianelli e Norsgaard.

Vos, van Vleuten, Vollering *****

Longo Borghini, Kopecky, Niewiadoma ****

Moolman-Pasio, Mavi García, Persico, Rooijakkers ***

Norsgaard, Bastianelli, Labous, Manly, Chabbey, Reusser **

Grace Brown, Utturp Ludwig, Faulkner, van der Duin, Biriukova, Dronova-Balabolina *

La Vollering fa 3 su 3, vince anche questa: Marta Cavalli 3a

Info utili

-Orario di partenza: 13.00;

-Orario d'arrivo: tra le 16.15 e le 16.37;

-Lunghezza: 133,6 km;

-Dislivello: 1418 metri;

-GPM: 4;

Dove va la Longo Borghini? Finisce sull'erba, ma è bravissima a mantenere l'equilibrio

Tour de France Femmes Impatto violentissimo per la Cavalli: trauma cranico ma niente fratture 10 ORE FA