domenica 24 luglio alle 13:00 su Eurosport 1, discovery+ e GCN+ scatta dall’iconico scenario della Torre Eiffel il Tour de France Femmes avec Zwift, prima storica e attesissima edizione del Tour Femminile. Da domenica 24 a domenica 31 luglio, 8 tappe in diretta su Eurosport 1, Concomitante l’arrivo a Parigi della Grande Boucle,alle 13:00 su Eurosport 1, discovery+ e GCN+ scatta dall’iconico scenario della Torre Eiffel il, prima storica e attesissima edizione del Tour Femminile. Da domenica 24 a domenica 31 luglio, 8 tappe in diretta su Eurosport 1, discovery+ e GCN+ da Parigi alla maestosa cattedrale di Reims, dai famosi chemins sterrati della Paris-Tour alle salite alsaziane, fino all’ultimo traguardo in salita sulla Planche des Belles Filles (compreso il ripidissimo settore bianco al 24% di pendenza massima), simbolo moderno del Tour de France.

Sarà un Tour bellissimo con molte protagoniste femminili e a partire da Marta Cavalli - la Regina delle Ardenne che quest’anno ha vinto le Classiche Amstel Gold Race e Freccia Vallone, oltre al Mont Ventoux Dénivelé Challenge - e la sua compagna di squadra FDJ Vittoria Guazzini Campionessa europea a cronometro Under-23; la vincitrice del Fiandre 2019 Marta Bastianelli e dell’ultima Parigi-Roubaix Elisa Longo Borghini, quest’ultima in squadra Trek-Segafredo con la campionessa del mondo Elisa Balsamo, che sfilerà da Parigi fino all’ultimo arrivo in maglia iridata.

Oltre a loro, le fuoriclasse olandesi Demi Vollering, vincitrice dell’ultima Course by Le Tour de France, Marianne Vos e Annemiek van Vleuten, fresca campionessa a quasi quarant’anni del suo terzo Giro d’Italia, saranno le stelle di un Tour Femmes da vivere in diretta su Eurosport 1 e discovery+ con l’ex-ciclista danese Iris Slappendel inviata di internazionale di Warner Bros Discovery Sports e il commento italiano di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro, che ogni giorno sarà Live Facebook nel dopo-tappa condotto da Giulia Cicchinè. Una copertura daily che conterrà diretta scritta, video highlights e interviste on site delle inviate Laura Meseguer e Manon Lloyd sul sito di Eurosport Italia. Introdotto per la prima volta nel ciclismo in occasione del Tour de France, lo studio Cube in realtà aumentata - già celebre in occasione degli Slam di tennis e dei Giochi Olimpici di cui Warner Bros. Discovery è broadcaster ufficiale - fornirà inoltre i commenti e le analisi dei volti internazionali di Eurosport ospiti di Orla Chennaoui, come l’ex ciclista danese Iris Slappendel inviata al Tour de France Femmes avec Zwift.

La programmazione LIVE del Tour de France Femmes:

1ª tappa, 24 luglio: Tour Eiffel-Champs Elysées alle 13:00 su Eurosport 1 e Discovery+

2ª tappa, 25 luglio: Meaux-Provins alle 14:00 su Eurosport 1 e Discovery+

3ª tappa, 26 luglio: Reims-Epernay alle 14:00 su Eurosport 1 e Discovery+

4ª tappa, 27 luglio: Troyes-Bar-sur-Aube alle 14:00 su Eurosport 1 e Discovery+

5ª tappa, 28 luglio: Bar-le-duc-Saint-dié-des-Vosges alle 14:00 su Eurosport 1 e Discovery+

6ª tappa, 29 luglio: Saint-dié-des-Vosges-Rosheim alle 14:00 su Eurosport 1 e Discovery+

7ª tappa, 30 luglio: Sélestat-Le Markstein alle 15:00 su Eurosport 1 e Discovery+

8ª tappa, 31 luglio: Lure-La Super Planche des Belles Filles alle 15:15 su Eurosport 1 e Discovery+

I numeri chiave del ciclismo femminile di Warner Bros. Discovery Sports:

-Nel 2022 saranno trasmesse tutte le 24 gare dell'UCI Women's World Tour

-Nell’ultimo anno WBDS ha trasmesso 98 eventi di ciclismo femminile

-350 ore all’anno di corsa in diretta

-297 diverse trasmissioni, gare o tappe

Nel 2022 Warner Bros Discovery Sports trasmette oltre 1200 ore di ciclismo in diretta su Eurosport, discovery+ e GCN+ e dopo il Tour de France sarà una lunga estate sulle strade della Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, oltre agli Europei di Monaco di Ciclismo su Pista - da venerdì 12 a martedì 16 agosto - BMX (venerdì 12 e sabato 13 agosto dalle 15:00 su Eurosport 2) e Mountain Bike di venerdì 19 e sabato 20 agosto. Inoltre, da venerdì 26 a domenica 28 agosto Eurosport 2 trasmetterà i Mondiali di Mountain Bike a Les Gets.

