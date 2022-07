Ciclismo

Power of Sport: Lizzie Deignan, la campionessa che sogna l'oro dopo la maternità

Nel nuovo episodio di Power of Sport, andiamo a conoscere Lizzie Deignan. La campionessa britannica è in attesa del suo secondo figlio, ma punta a tornare al top per i Giochi di Parigi 2024 e andare a caccia della sua seconda medaglia olimpica.

00:04:28, 4 ore fa