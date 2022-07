Ciclismo

Teutenberg: "Volevamo vincere con Balsamo ma Wiebes è stata più forte. Longo Borghini? Ultimo km segnalato male"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Ecco le parole di una dei direttori sportivi della Trek Segafredo che fa i complimenti alla Wiebes per la vittoria di Saint-Dié-des-Vosges nonostante questa fosse una grande occasione per Elisa Balsamo, forse l'ultima per la campionessa del mondo. Cosa è successo alla Longo Borghini? Evidentemente qualche segnalazione sbagliata dell'ultimo km...

00:01:25, 16 minuti fa