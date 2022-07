Lorena Wiebes che a Rosheim cercava il tris di vittorie e di riaprire la corsa alla maglia verde. Nella frazione, vinta 7'34'' dalla Vos). Dagli accertamenti svolti dallo staff medico della DSM, non sono state evidenziate fratture e lesioni. Solo qualche abrasione, molto fastidiosa, al gomito destro che aveva preso una brutta botta. Giornata da dimenticare perche a Rosheim cercava il tris di vittorie e di riaprire la corsa alla maglia verde. Nella frazione, vinta proprio da Marianne Vos , sua rivale nella classifica a punti, la Wiebes ha rimediato una brutta caduta a 22,8 km dal traguardo in una tratto di discesa. La sprinter neerlandese ci ha messo un po' per ripartire, perdendo il treno per la vittoria di tappa. Anzi, ha proprio fatica a raggiungere la linea dell'arrivo anche se è riuscita a rimanere dentro il tempo massimo (è giunta con un ritardo di). Dagli accertamenti svolti dallo staff medico della DSM, non sono state evidenziate fratture e lesioni. Solo qualche, molto fastidiosa, alche aveva preso una brutta botta.

maglia verde. In primis verrà valutata la sua condizione fisica dopo la caduta e i tecnici della DSM decideranno solo prima della 7a tappa Non è ancora stata ufficializzata, però, la permanenza della Wiebes al Tour de France Femmes. Considerando i profili di tappa delle prossime frazioni, tutte in salita, la Wiebes potrebbe anche pensare al ritiro dalla competizione, non avendo neanche più in gioco il discorso della. In primis verrà valutata la sua condizione fisica dopo la caduta e i tecnici della DSM decideranno solo prima della 7a tappa con arrivo a Le Markstein

