Valtteri Bottas al seguito di una gara di ciclismo. L'ex pilota della Mercedes aveva disputato, addirittura, una gara gravel negli Stati Uniti lo scorso anno, gara in cui erano iscritti anche Mattia Cattaneo e Remco Evenepoel. In questi giorni lo abbiamo visto invece al seguito del Tour de France Femmes. E, nell'occasione, era presente alla Reims-Épernay come addetto a passare le borracce alle atlete, appostato a bordo strada. Ma lo faceva ufficialmente per una squadra: la Canyon SRAM Racing. E lo faceva per amore, perché è la squadra della sua compagna, l'australiana Tiffany Cromwell.

In attesa del prossimo GP di Formula 1, infatti, Bottas resterà in Francia per seguire la compagna e dare il suo contributo appostato in strada come un massaggiatore. Chissà, magari avrà un futuro come parte dello staff della squadra tedesca...

