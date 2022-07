Annemiek van Vleuten ha fatto qualcosa di storico: ha vinto dominando ASO ha fornito tanti punti diversi dove far 'cadere' le big. Dalle volate nelle tappe mosse alla famosa, ormai, La Planche des Belles Filles. Fin lì niente di nuovo. Con quella di oggi, fanno 95 vittorie per la 39enne di Vleuten (che ad ottobre compierà 40 anni) e fanno 13 corse a tappe conquistate per la capitana della Movistar. Però c'è di più: la van Vleuten ha collezionato queste vittorie partendo dal successo nella classifica generale del Giro d'Italia Donne conquistato non più tardi di tre settimane fa. Una storica doppietta! ha fatto qualcosa di storico: ha vinto dominando la prima edizione del Tour de France Femmes . È vero che c'erano solo due tappe di montagna in questa lunga prima settimana, ma il percorso studiato daha fornito tanti punti diversi dove far 'cadere' le big. Dalle volate nelle tappe mosse alla famosa, ormai, tappa dello sterrato dove proprio la van Vleuten si era lamentata perché, a suo dire, tappe del genere potrebbero inficiare non poco in una classifica generale . La neerlandese ha cominciato inoltre il suo Tour non proprio al meglio, fino poi a conquistare gli arrivi di Le Markstein . Fin lì niente di nuovo. Con quella di oggi, fannoper la 39enne di Vleuten (che ad ottobre compierà 40 anni) e fannoper la capitana della. Però c'è di più: la van Vleuten ha collezionato queste vittorie partendo dal successo nella classifica generale delconquistato non più tardi di tre settimane fa. Una storica doppietta!

Chi ha fatto doppietta Giro+Tour

Ciclista Anno Catherine Marsal 1990 Fabiana Luperini 1995 Fabiana Luperini 1996 Fabiana Luperini 1997 Joane Somarriba 2000 Annemiek van Vleuten 2022

Non è però la prima doppietta nella storia del ciclismo femminile. Ma come? Non era la prima storica edizione del Tour de France Femmes? È vero, questa è la prima edizione curata, gestita e soprattutto creata da ASO ma, in passato, ci sono stati altri Tour de France dedicati alle donne. Dal 1985 al 1989 c'era il Tour de France féminin organizzato dalla Société du Tour de France che, in contemporanea, organizzava anche il Tour maschile. Poi dal 1990 al 1993 ci fu il Tour de la CEE féminin, organizzato dalla stessa società, che cambio però nome e formato. In contemporanea era poi nato il Tour cycliste féminin che cambiò ancora in Grande Boucle féminine internationale dal 1999 proprio perché il nome 'Tour' era sotto il copyright della ASO. Grande Boucle féminine che però venne chiusa nel 2009 dopo il successo di Emma Pooley (Marianne Vos arrivò terza in quella edizione). Con la crescita costante del movimento femminile, si è tornati al passato con ASO stessa che ha rimesso in piedi il Tour Femmes.

Van Vleuten, che strappo! La maglia gialla prende e se ne va

Ma negli anni precedenti chi ha fatto la doppietta? Quella della van Vleuten è la sesta doppietta nella storia. L'ultima risale al 2000, quindi molto prima della chiusura dell'ultimo Tour al femminile. Quell'anno ci fu l'impresa della spagnola Joane Somarriba, un nome molto in voga tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. La ragazza di Guernica, infatti, in quegli anni conquistò ben tre Tour de France e 2 edizioni del Giro d'Italia. Oltre a 7 tappe del Tour e 3 del Giro. Il record assoluto è però quello di Fabiana Luperini, una delle più forti della storia del ciclismo femminile. La ragazza di Pontedera mise a segno ben tre doppiette e per tre anni di fila. 1995, 1996 e 1997 e per poco non sfiorò la doppietta anche nel 1998. L'ultimo anno in cui ci fu la doppietta anche nel maschile (Marco Pantani). Luperini che era l'autentica dominatrice del movimento femminile negli anni '90.

Fabiana Luperini alla Freccia Vallone 2007 - Imago pub only in ITAxGER Credit Foto Getty Images

La prima a fare doppietta fu però la francese Catherine Marsal che vinse Giro e Tour nel 1990, più due tappe del Giro Donne e due tappe del Tour. Non solo, in quell'anno vinse anche il Tour de l'Aude che in quelle stagioni veniva considerato un Grande Giro femminile a tutti gli effetti. Ah, nel '90 la Marsal vinse anche il Mondiale. Giusto per dire...

Quindi la van Vleuten non ha fatto nulla di eccezionale... Ovviamente scherziamo, perché la neerlandese ha fatto qualcosa di incredibile in questi giorni. Il tutto considerando che ha 39 anni. Ma lei non vuole chiudere così. Quest'anno ci sarà anche la Vuelta, un po' più lunga rispetto alle ultime stagioni. Ci saranno ben 5 tappe dal 7 all'11 settembre. Se dovesse vincere anche quella, beh, farebbe un tris davvero difficile da imitare. Nel maschile non c'è mai riuscito nessuno.

Due forature, poi viene investita: la giornataccia della Garcia in 121''

