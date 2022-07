175,6 km da Bar le Duc a Saint Dié des Vosges che renderanno ostica quella che, sulla carta, sarebbe dovuta essere solo una tappa di transizione. Il finale sarà sicuramente acceso perché quasi tutte le squadre vorranno arrivare in volata. Dalla DSM di Lorena Wiebes, che punta al bis MarianneVos che - anche lei ha già vinto - ma vuole farlo con la maglia gialla indosso Balsamo, Guazzini e Barbieri. Le ragazze ce le abbiamo, si tratta solo di attendere il momento giusto per colpire. Dopo le fatiche della tappa dello sterrato , poi vinta dalla Reusser, si riparte con la tappa più lunga di sempre in una corsa a tappe femminile a livello europeo. Benda Bar le Duc a Saint Dié des Vosges che renderanno ostica quella che, sulla carta, sarebbe dovuta essereuna tappa di transizione. Il finale sarà sicuramente acceso perché quasi tutte le squadre vorranno arrivare in volata. Dalla DSM di, che punta al bis dopo il successo sugli Champs-Élysées , allache - anche lei ha già vinto - ma vuole farlo con la maglia gialla indosso dopo il guizzo di Provins . E poi aspettiamo una chiamata azzurra tra. Le ragazze ce le abbiamo, si tratta solo di attendere il momento giusto per colpire.

Dove guardare il Tour de Femmes in diretta tv e live streaming

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa molto lunga, la più lunga della storia - in campo europeo - a livello femminile. Fino al km 60 c'è qualche sali e scendi, ma nulla di eccezionale. Poi verrà scalata la Côte de Pagny-la-Blance-Côte (1,4 km al 5,5%). Da quel momento avremo una situazione di tappa accidentata che può favorire una fuga da lontano e... Occhio al vento. Dopo 100 km di corsa c'è anche il secondo GPM di giornata (Côte de Gripport: 1,3 km al 5,3%) che anticipa il traguardo volante di Charmes. Dopo 155 km altra salita che fungerà però come punto di abbuono per le prime tre a transitare in cima al Col du Haut du Bois (1,5 km al 4,9%). Qualcuna attaccherà in quel momento? Mancheranno 20 km al traguardo di Saint-Dié-des-Voges. Ci si può provare a sovvertire il pronostico che dice volata di gruppo...

Tutte le salite

-Al km 61,4 Côte de Pagny-la-Blance-Côte (4a categoria): 1,4 km al 5,5%;

-Al km 105,5 Côte de Gripport (4a categoria): 1,3 km al 5,3%;

-Al km 155,2 Col du Haut du Bois (no GPM): 1,5 km al 4,9%;

I favoriti

Frazione che potrebbe chiudersi con una volata di gruppo se la DSM sarà brava a controllare la corsa per tutta la tappa (cosa non facile visto il kilometraggio). Se si arrivasse allo sprint, beh la migliore al mondo - lo ha ampiamente dimostrato - è Lorena Wiebes che cerca la doppietta in questo Tour. C'è da capire come sta dopo la difficile tappa dello sterrato. Poi non mancheranno le avversarie, tra la campionessa del mondo Elisa Balsamo, la Kopecky e Marianne Vos che vuole centrare una vittoria in maglia gialla.

Un filo sotto abbiamo poi la Norsgaard. La ciclista danese, velocista di professione, era lì nel finale a scortare la van Vleuten nella tappa dello sterrato. Ha fatto davvero un gran lavoro là davanti. Ne avrà per sprintare ancora a Saint-Dié-des-Vosges? In seconda battuta potrebbe esserci la Gutiérrez per la Movistar.

Non c'è solo la Balsamo, come italiana, pronta per la volata. Puntiamo anche su Rachele Barbieri, Marta Bastianelli e Vittoria Guazzini. Tutte sono capaci di una gran volata, ricordiamo lo sprint della capitana della Liv Racing che fece 4a sugli Champs-Élysées. E serve come il pane il successo di una ragazza italiana...

Wiebes *****

Balsamo, Vos, Kopecky ****

Guazzini, Norsgaard, Barbieri, Bastianelli ***

Persico, Manly, Brennauer, Confalonieri, Gutiérrez **

Georgi, Alzini, Sanguineti, Cant, Grace Brown, Cromwell, Majerus, van 't Geloof *

Info utili

-Orario di partenza: 11.55;

-Orario d'arrivo: tra le 16.12 e le 16.40;

-Lunghezza: 175,6 km;

-Dislivello: 1572 metri;

-GPM: 2;

