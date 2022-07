7 italiane in top 10 nella volata di Rosheim, ma a vincere è ancora una neerlandese e, nello specifico, Marianne Vos. La leader della 242 in carriera (se parliamo solo di ciclismo su strada). Ma, soprattutto, questa è la prima vittoria in maglia gialla per la leader della Jumbo Visma che ci teneva così tanto a questo traguardo. E lo sanno bene quelli della Jumbo che hanno fatto lo stesso con Vingegaard una Persico e la Longo Borghini di indossare la maglia gialla? Niente da fare... Anche questa volta. Bennella volata di Rosheim, ma a vincere è ancora una neerlandese e, nello specifico,. La leader della classifica generale fa doppietta in questo Tour dopo il successo di Provins , ma fa anche(se parliamo solo di ciclismo su strada). Ma, soprattutto, questa è la prima vittoria in maglia gialla per la leader della Jumbo Visma che ci teneva così tanto a questo traguardo. E lo sanno bene quelli della Jumbo che hanno fatto lo stesso conuna settimana fa sull'Hautacam . Parlando di classifica, invece, tutto invariato in top 10. La Vos guadagna 10'' su tutte grazie all'abbuono ma, da sabato, si comincerà a fare sul serio con le frazioni di Le Markstein e La Planche des Belles Filles. Parlando di italiane, appunto, non ci sono più occasioni per lae ladi indossare la maglia gialla?

L'ordine d'arrivo

Ciclista Tempo 1. Marianne Vos 3h09'26'' 2. Marta Bastianelli st 3. Lotte Kopecky st 4. Elisa Balsamo st 5. Silvia Persico st 6. Maria Giulia Confalonieri st 7. Vittoria Guazzini st 8. Katarzyna Niewiadoma st 9. Rachele Barbieri st 10. Elisa Longo Borghini st

14 in fuga, prova ad inserirsi anche Marta Bastianelli

Subito tanti scatti per trovare la fuga di giornata, ma si resta col gruppo compatto anche dopo la prima côte. Ai -83 km dal traguardo parte un drappello di 14 ragazze, con tutte le squadre delle donne di classifica che riescono a piazzare una delle loro. Solo la Valcar Travel Service di Silvia Persico e l'UAE di Mavi García restano fuori. La Movistar della van Vleuten piazza la Gutiérrez, la SD Worx di Vollering e Moolman-Pasio piazza la Majerus, la Trek Segafredo della Longo Borghini piazza la Cordon-Ragot. Fa lo stesso la Jumbo Visma della Vos inserendo la Henderson, la DSM della Labous inserisce la Koch, la Canyon SRAM della Niewiadoma inserisce la Cromwell e la FDJ-Suez Futuroscope piazza la Le Net. In seconda battuta prova ad inserirsi Marta Bastianelli, compagna di squadra di Mavi García, ma l'azione della classe '87 dura solo pochi km.

Wiebes per terra: addio alla maglia verde

Le 14 di testa prendono un vantaggio massimo di 3', ma ci pensa la Valcar della Persico a ridurre il gap nel corso della tappa. Tappa che esplode sulla Route de Mollkirch, la penultima salita di giornata, sia davanti che dietro. Grace Brown, con due accelerazioni, assottiglia il gruppo già a 20 unità, davanti la Henderson prova invece ad involarsi tutta sola. Grande bagarre che continua anche in discesa e occhio alle cadute: a terra la Kopecky e la Wiebes che erano riuscite a restare in gruppo in salita, ma che finiscono a terra in discesa. Una brutta botta per la Wiebes che, con questa caduta, dice anche addio alla corsa per la maglia verde.

Marianne Vos più forte di tutte in volata

Sull'ultima salita nuovo assalto della Henderson che porta via un terzetto: con lei anche Le Net della FDJ e la Lowden della Uno-X. La Le Net riesce a rimanere da sola a un km dallo scollinamento, ma da dietro arrivano i primi scatti delle donne di classifica. La Lippert è la prima a partire, ma Vos e Persico rispondono presente. Le Net ripresa a 4 km dal traguardo e occhio ad un'altra discesa molto tecnica. Nessuna però cerca di approfittarne e si arriva in volata. Si fiondano Balsamo, Persico, Confalonieri e Barbieri, ma la più performante tra le azzurre è Marta Bastianelli che accende un duello con Marianne Vos. In questi finali, però, la Vos è ingiocabile e la neerlandese fa 2 a questo Tour de France Femmes e 242 in carriera.

La classifica generale

Ciclista Tempo 1. Marianne Vos 19h30'14'' 2. Silvia Persico +30'' 3. Katarzyna Niewiadoma +30'' 4. Elisa Longo Borghini +35'' 5. Ashleigh Moolman-Pasio +1'05'' 6. Demi Vollering +1'11'' 7. Juliette Labous +1'19'' 8. Annemiek van Vleuten +1'28'' 9. Cecilie Uttrup Ludwig +2'02'' 10. Elise Chabbey +2'34'' 11. Mavi García +2'40''

Dove guardare il Tour de Femmes in diretta tv e streaming

