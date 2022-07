Ciclismo

Tour de France Femmes - Che duello tra Ludwig e Marianne Vos: vince la danese, Persico 4a. Rivivi la volata

TOUR DE FRANCE FEMMES - Sullo strappo di Épernay se ne vedono delle belle, come la rinascita della Ludwig che dopo essere già uscita di classifica si riscatta subito prendendosi un bel successo davanti alla maglia gialla Marianne Vos. Secondo secondo posto per la neerlandese in questo Tour, ma conserva la maglia gialla. 4° posto per Silvia Persico, 5° per Elisa Longo Borghini.

00:01:29, 8 minuti fa