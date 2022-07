Ciclismo

Tour de France Femmes - Chi vince tra la van Vleuten e la Vollering? O c'è il bis della Vos? I pronostici di Eurosport

TOUR DE FRANCE FEMMES - Finale esplosivo, ma in salita e dovrebbero essere le big della classifica a sfidarsi. Van Vleuten e Vollering sono i nomi più papabili, anche perché vogliono riscattarsi dopo i secondi persi nella tappa precedente. Ma questa è una tappa anche per Marianne Vos che vuole vincere in maglia gialla.

00:02:38, 27 minuti fa