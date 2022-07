Ciclismo

Tour de France Femmes - Disastro Mavi Garcia, le altre big restano insieme, vince la Reusser: gli highlights

TOUR DE FRANCE FEMMES - Questa era la tappa dello sterrato e ci si aspettava il "veglione del tritello" per citare Riccardo Magrini. Ma, a parte Mavi Garcia, tutte le big restano appaiate e non riescono a darsi distacchi. Giornataccia invece per la leader della UAE che rimedia due forature e viene investita anche dalla propria ammiraglia. Poi vince la Reusser con un attacco ai -23.

00:03:04, 2 ore fa