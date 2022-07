Ciclismo

Tour de France Femmes - Due forature, poi viene investita dalla sua ammiraglia: la giornataccia di Mavi Garcia in 121''

TOUR DE FRANCE FEMMES - È lei la grande sconfitta della giornata. La capitana dell'UAE, terza classificata al Giro d'Italia Donne, paga ben due forature. Poi, come se non bastasse, viene travolta dalla sua stessa ammiraglia. Per sua fortuna riesce a ripartire senza troppe conseguenze, ma che giornata. Nel mentre scivola all'11° posto della classifica generale.

00:02:01, un' ora fa