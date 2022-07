Ciclismo

Tour de France Femmes - Girandola di emozioni per la Ludwig, lei si stende per terra sfinita dopo la vittoria

TOUR DE FRANCE FEMMES - Batte Marianne Vos allo sprint, in salita, piange con le compagne e direttori sportivi, ride, stramazza a terra. Che finale intenso per Cecile Uttrup Ludwig che, dopo essere uscita di classifica il giorno prima a causa di una caduta, si rimette subito in carreggiata con una bella vittori a Épernay.

00:00:37, 25 minuti fa