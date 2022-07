Ciclismo

Tour de France Femmes - Kopecky: "Caduta? La Wiebes ha toccato la ruota di qualcuna e sono finita a terra anch'io"

TOUR DE FRANCE - Tutto ok per la Kopecky che, nonostante la caduta, è riuscita a fare la volata e ad arrivare 3a al traguardo. Peccato sicuramente per quella caduta nella prima discesa impegnativa di giornata dove ad avere la peggio è stata la Wiebes.

00:00:31, un' ora fa