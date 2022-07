Ci abbiamo creduto quando davanti erano rimaste Elisa Longo Borghini e Silva Persico. E per la vittoria e per la maglia gialla, visto che la Persico aveva solo 10'' di ritardo dalla Vos questa mattina. La Vollering è però rientrata dopo la caduta, portandosi dietro la Vos, ed è rientrata anche la van Vleuten nonostante la leader della Movistar fosse in seria difficoltà. Alla fine si è deciso tutto sullo strappo finale che ha visto l'esplosione di gioia della Uttrup Ludwig. Sì proprio la campionessa nazionale danese, uscita anche lei di classifica nella serie di cadute del giorno prima, e compagna di squadra di Marta Cavalli che si è invece ritirata. La danese batte Marianne Vos che non riesce a vincere in maglia gialla, ma conserva la leadership davanti a tutte le rivali. Le italiane ci sono, ma per adesso niente maglia: la Persico chiude 4a, la Longo Borghini chiude 5a.

Niente fuga, c'è solo la stoccata della Amialiusik

Tanti tentativi di fuga, ma nessuna prende più di 20'', venendo così ringhiottita in poco tempo dal gruppo maglia gialla. Dopo la terza salita di giornata, la Côte du Mesnil sur Oger, parte in maniera secca la Amialiusik che riesce a prendere 1' sul gruppo. Evadono anche Letizia Borghesi, Maria Giulia Confalonieri e Bredewold, mentre la prima delle big a partire è la Kopecky. Risponde presente la Babieri che non lascia andare la ciclista della SD Worx. Le inseguitrici vengono riprese sullo strappo di Épernay, al primo passaggio sulla linea d'arrivo: alla Amialiusik restano invece 30'' di vantaggio con la ciclista della Canyon che cerca il colpaccio. La bielorussa viene ripresa però ai piedi della Côte de Mutigny, il GPM più duro di giornata.

Longo Borghini ci prova in discesa, la van Vleuten è in difficoltà

La Vollering fa tirare la Moolman-Pasio sulla salita e l'azione della sudafricana fa male a tante. Tra le big si staccano la Niewiadoma, la Ludwig e, nel finale, si stacca anche la maglia gialla Marianne Vos. Restano solo una decina là davanti ma, dopo lo scollinamento, la Vollering cade in discesa insieme alla Lippert. La Longo Borghini si salva per miracolo e fa un tentativo in discesa. Con lei restano solo Persico, Moolman-Pasio, Mavi García e van Vleuten. Longo Borghini e Persico vanno a tutta per andare al traguardo, ma le altre non collaborano e a 6,8 km dal traguardo rientra il gruppetto con Vos e Vollering. Sfida tra le migliori sul Mont Bernon che dà secondi di abbuono: passa per prima la Longo Borghini, mentre va in difficoltà - a sorpresa - la van Vleuten che scollina con 17'' di ritardo.

Le italiane ci sono, ma niente maglia gialla! Vince la Ludwig

In discesa rientrano tutte, anche la Persico che aveva perso qualche metro, tranne la van Vleuten che sembra davvero in difficoltà. C'è però molto tatticismo e si guardano tutte, cosa che permette alla leader della Movistar di rientrare. Ultimo strappo: Niewiadoma e Moolman-Pasio ci provano, ma Marianne Vos resta a contatto. Da destra rimonta però la Ludwig che vince quasi per distacco. Le italiane ci sono, ma niente maglia gialla. Persico arriva 4a e Longo Borghini 5a.

