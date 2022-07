Ciclismo

Tour de France Femmes - La tappa più lunga di sempre, maxi caduta e la volata della Wiebes: il meglio in 5'

TOUR DE FRANCE FEMMES - Tappa tranquilla per le big? Ma chi l'ha detto? In diverse sono cadute nella maxi caduta ai -45 km dal traguardo, ai -2 è caduta la Chabbey e in prossimità dell'ultimo km Elisa Longo Borghini ha sbagliato strada. A vincere, però, è stata la più forte al mondo nelle volate: Lorena Wiebes.

00:05:11, un' ora fa