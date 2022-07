Ciclismo

Tour de France Femmes - La van Vleuten vuole anche la maglia a pois: altro GPM, è a -1 dalla Vollering

TOUR DE FRANCE FEMMES - La ciclista neerlandese passa per prima sul GPM di Col du Platzerwasel e sul Le Grand Ballon, facendo il pieno di punti. La van Vleuten, oltre alla maglia gialla, vuole anche la maglia a pois che, per adesso, è sulle spalle della Vollering per 1 punto.

00:00:31, 29 minuti fa