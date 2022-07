Ciclismo

Tour de France Femmes - Longo Borghini cerca ancora il numero, van Vleuten perde 20'', vince Ludwig: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE FEMMES - Riviviamo i migliori momenti della tappa di Épernay dove si è consumata la prima sfida tra le big della classifica. E, a pagare dazio, è stata subito la van Vleuten per problemi fisici. La ciclista neerlandese, però, ha confessato di non star bene da domenica e che, in realtà, oggi era in crescendo. Longo Borghini e Persico ci provano sull'ultimo GPM, ma rientra il gruppo.

00:05:51, un' ora fa